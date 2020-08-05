رياضة | موقف لجنة الاستئناف باتحاد الكرة من تخفيف عقوبة كهربا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 02:12 مساءً - انت الان تقراء خبر موقف لجنة الاستئناف باتحاد الكرة من تخفيف عقوبة كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، موقف اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا" جناح الأهلي، والذي يرغب في تقديم التماس لتخفيف العقوبة التي وقعت ضده بعد أحداث لقاء السوبر أمام الزمالك في الإمارات.

وقال الشوربجي عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "لجنة الاستئناف القرار فيها نهائي ولا يجوز الطعن فيه، ولكن يجوز تقديم التماس لمجلس إدارة اتحاد الكرة لأن اللوائح لا تمنع ذلك".

وأضاف:" أنه حال تقدم الأهلي بتقدم التماس لاتحاد الكرة، وسيتم إحالته إلى لجنة الاستئناف، ولكن في حالة وجود جديد في الألتماس سيتم بحث الأمر، وفي حالة وجود أدلة لتخفيف العقوبة سيتم بحث الأمر، وإصدار القرار النهائي".

وواصل:" لابد أن يكون هناك أشياء جديدة في التماس النادي الاهلي، ومن حق أي نادٍ تقديم الالتماس، لا يوجد ما يمنع أي نادٍ من تقديم التماس لتخفيف عقوبة أي لاعب أو إداري أو مدرب".

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وأكمل الشوربجي تصريحاته قائلا: "عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية أعلن موقفه من رفض الالتماس".

وواصل:" الالتماس غير التظلم.. لا يجوز لأي نادٍ تقديم تظلم جديد، وقرار اللجنة نهائي ولا رجوع فيه، ولكن حال وجود أمر لم يكن مطروحًا، يمكن النظر في أمر العقوبات التي تم توقيعها".

وزاد: "الالتماس مثل "طلب عفو"، وعلى سبيل المثال مشكلة المحلة والترسانة قديما بعد شطب لاعبين، وتم تقديم التماس وتخفيف العقوبات من جانب اتحاد الكرة".

وأضاف:" الالتماس لا يقدم للجنة الاستئناف ولكن يقدم إلى اتحاد كرة القدم، وإذا تقدم التماس وكانت هناك أسباب جديدة يتم تحويله إلى اللجنة، وهو ما ذكره عمرو الجنايني بشكل رسمي، لأنه لا يوجد أسباب جديدة".

وأتم: "ما هو السبب الجديد الذي سيدفع الأهلي لتقديم الالتماس؟".. اتحاد الكرة لو تسلم خطاب رسمي من أجل تخفيف العقوبة سينظر فيه، ومن الوارد أن يقوم بحفظ الأمر ولا يرسله إلى لجنة الاستئناف للنظر فيه".