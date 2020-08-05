رياضة | الزمالك يعثر على بديل دونجا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 02:12 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يعثر على بديل دونجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

ووضع الزمالك الصفقة الاولى كأولوية للفريق وهو التعاقد مع نبيل عماد دونجا، لاعب وسط فريق بيراميدز، بعد الحصول على توقيعه في وقت سابق.

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ويعرقل الخلاف المالي صفقة نبيل عماد دونجا مع الزمالك بعد مطالب نادي بيراميدز الباهظة.

وشدد المصادر على أن البديل الثاني أمام إدارة الزمالك حاليًا هو محمد عبد العاطي، حيث بدأت مفاوضات قوية معه لكن إدارة دجلة طلبت الحصول على 30 مليون جنيه وهو ما قوبل بالرفض من جانب مسئولي الزمالك.

وأتمت المصادر أن مسؤولي الزمالك وضعوا حد أقصى مبلغ 10 ملايين جنيه مقابل ضم محمد عبد العاطي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.