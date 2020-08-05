رياضة | موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 02:12 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال "كاف" في بيان رسمي له أمس إن لجنة الطوارئ بالكاف، استقرت على الجدول النهائي لإقامة مباريات نصف نهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

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وقرر "كاف" إقامة نصف نهائي البطولة بنظام مباراتي الذهاب والإياب، بعد انسحاب الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، من استقبال المربع الذهبي.

وحدد الكاف، موعد مباراة الذهاب يومي 25 و26 سبتمبر المقبل بالمغرب، بين الرجاء والزمالك، على أن تقام مباراة الإياب يومي 2 و3 أكتوبر المقبل، في مصر.