رياضة | مابل ليفز يعادل بلو جاكتس في هوكي الجليد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 02:12 مساءً - انت الان تقراء خبر مابل ليفز يعادل بلو جاكتس في هوكي الجليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعافى تورونتو مابل ليفز من خسارته في افتتاح الأدوار الإقصائية، بدوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية، وفاز 3-0 على كولومبوس بلو جاكتس في المباراة الثانية، أمس الثلاثاء.

وتألق الحارس فريدريك أندرسون وأنقذ 20 محاولة، ليخرج بشباك نظيفة للمرة الثالثة في الأدوار الإقصائية.

وأدرك مابل ليفز التعادل 1-1، في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في خمس مباريات.

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وتفوق مابل ليفز أغلب فترات المباراة، وسجل الهدف الافتتاحي في الشوط الثاني عن طريق أوستون ماثيوز، قبل أن يضيف هدفين بواسطة جون تافاريس ومورجان رايلي، في الشوط الثالث.

وخرج جيك موزين مدافع تورونتو من الملعب محمولا على محفة، بعدما بدا أن رأسه اصطدمت بركبة منافسه أوليفر بيوركستراند.

وأنقذ يوناس كوربيسالو حارس كولومبوس 36 محاولة على مرماه.