رياضة | الأهلي يوافق على رحيل مهاجمه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 02:12 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يوافق على رحيل مهاجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسؤولو النادي الأهلي، على رحيل أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق والمعار لنادي الجونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترغب إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في تسويق أحمد ياسر ريان إلى أوروبا، بعد ظهورة بشكل لافت للغاية مع الجونة، خلال الموسم الحالي.

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وطلب أحمد ياسر ريان من وكيل أعماله، البحث له عن عرض احتراف في أوروبا خلال الصيف المقبل من أجل الاستفادة على المستوى الفني والمادي.

ويرغب نادي المقاولون العرب في استعارة اللاعب، لكن لجنة التخطيط بالأهلي، أجلت الأمر حتى نهاية الموسم، حتى يتم النظر في العروض المقدمة للاعب.

وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، أبلغ إدارة القلعة الحمراء، بعدم رغبته في عودة أحمد ياسر ريان، خلال الموسم المقبل ويفضل استمرار إعارته سواء مع الجونة أو أي فريق آخر.