رياضة | مدافع اتحاد جدة يعد جماهيره بتعويض الخسارة القاسية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 02:12 مساءً - انت الان تقراء خبر مدافع اتحاد جدة يعد جماهيره بتعويض الخسارة القاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعد المدافع البرازيلي برونو أوفيني مدافع نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم جمهور الفريق ومحبيه بتعويض الخسارة القاسية على يد نادي أبها في المباريات المقبلة.

وخسر اتحاد جدة 1 / 2 أمام أبها في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والعشرين من دوري (كأس الأمير محمد بن سلمان ) الدوري السعودي للمحترفين.

وقال أوفيني في تصريحات تليفزيونية :"عملنا بجد وتعب طوال الفترة الماضية وخلال المعسكر الذي أقيم في مدينة أبها ولكننا لم نستحق الفوز اليوم".

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وأضاف :"اعتذر لجمهور الاتحاد ونعدهم بالعمل مجددا والتعويض خلال المباريات المقبلة".

ونفي أوفيني أن يكون هناك حالة من عدم الانسجام مع زميله عمار الدحيم في قلب دفاع الاتحاد مؤكدا أنهما يعملان سويا بشكل جيد وفريق أبها لم يشكل خطورة كبيرة ولكنه استغل بعض الأخطاء وحصل على نقاط المباراة.

وبهذا النتيجة استمر الاتحاد في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة.