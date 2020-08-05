رياضة | كارتيرون يؤجل إعلان قائمة الزمالك ضد المصري البورسعيدي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 02:12 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يؤجل إعلان قائمة الزمالك ضد المصري البورسعيدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم بمعسكر برج العرب استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي غدا بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

واستمر المران لمدة ساعة بمشاركة جميع اللاعبين فيما عدا يوسف أوباما والذي يعاني من إصابة عضلية، حيث من المنتظر أن يخضع أوباما للأشعة لتحديد حجم إصابته.

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وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تأجيل إعلان قائمة الفريق لمباراة المصري ليتم إعلانها غدا.

ويستعد الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي غدا الخميس بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن قائمة الفرق لمسابقة الدوري سوف تضم ٢٠ لاعبا ويحق لكل فريق إجراء ٥ تغييرات في المباراة.