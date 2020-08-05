الامارات | الأهلي يستفز مرتضى منصور بنشر خطاب ريال مدريد لبطل القرن الحقيقي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل الأهلي المصري الدفاع عن أحقيته في الحصول على لقب بطل القرن الإفريقي، الذي أثيرت حوله أزمة في الفترة الماضية من جانب غريمه التقليدي الزمالك، وذلك بقيام "الأحمر" بنشر صورة من الخطاب الذي أرسله ريال مدريد إلى الأهلي عقب مباراة الفريقين في 2001 احتفالاً بحصولهما على لقبي بطل القرن في أوروبا وإفريقيا.



ونشر الأهلي على حسابه الرسمي في "تويتر" صورة من خطاب ريال مدريد، وبعض الكلمات التي نص عليها الخطاب من الجانب الإسباني، موضحاً: "صورة لخطاب ريال مدريد للنادي الأهلي عقب مباراة القرن، لقد أصبح النادي الأهلي صديق ريال مدريد ومن الأن فصاعداً جميع انتصارات فريقك ستكون لنا ايضا". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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