شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن مواعيد تدريبات فرق كرة الماء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني لفرق كرة الماء بنادى الزمالك، عن مواعيد تدريبات الفرق في الفترة المقبلة. ويخوض فريق 2006 تدريبات اللياقة البدنية أيام السبت والإثنين والأربعاء الساعة السادسة مساء. فيما يخوض فريق العمومي وفريق 2003 تدريباتهم يوميا بالحمام الأوليمبي من الساعه 5.30 و حتى 8 مساء. ويخوض فريق 2005 تدريبات الغطس أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 5.30 مساء و حتى 8 مساء.

وتخوض فرق 2007 و 2008 التدريبات أيام السبت والإثنين والأربعاء من الساعة 5.30 حتى الساعة 8 مساء. ويخوض فريقي 2009و 2010 التدريبات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 6 مساء و حتي 8 مساء. ويقود التدريبات المدير الفني هاني صدقي ومدربين اللياقة البدنية ديب أحمد وإسلام حسن والإداري محمود أحمد.