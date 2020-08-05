شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرسل تعليمات لفرق الدورى قبل المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل اتحاد الكرة المصرى، بعض التعليمات لفرق الدورى العام، لتنفيذها قبل مباريات الدورى العام المقرر استئنافها غدا الخميس، بمواجهة بين الزمالك والمصرى البورسعيدى، فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ 14 لبطولة الدورى العام.

وجاءت تعليمات اللجنة الخماسية للأندية كالتالى:-

- قبل المباراة بـ٩٠ دقيقة : وصول الفريقين لملعب المباراة

- قبل المباراة بـ٨٠ دقيقة : تسليم قائمة الفريقين للمنسق العام

- قبل المباراة بـ٧٥ دقيقة : زيارة مراقب المباراة والحكم لغرفة الملابس الخاصة بالفريقين لمراجعة وفحص بطاقات اللاعبين

- قبل المباراة بـ٥٠ دقيقة : بدء عمليات الإحماء للفريقين

- قبل المباراة بـ٢٠ دقيقة : انتهاء عمليات الإحماء وإخلاء الملعب

- قبل المباراة بـ١٣ دقيقة : الاستعداد للخروج من غرفة خلع الملابس

- قبل المباراة بـ١٠ دقائق : خروج الجهاز الفني واللاعبين البدلاء لأرضية الملعب

- قبل المباراة بـ٩ دقائق : اصطفاف الفريقين في الممر المؤدي لأرضية الملعب

- قبل المباراة بـ٨ دقائق : فحص أخير للاعبين من قبل حكم المباراة

- قبل المباراة بـ٥ دقائق : نزول اللاعبين لأرض الملعب

- قبل المباراة بـ٤ دقائق : الوقوف لاستماع النشيد الوطني

- قبل المباراة بـ٣ دقائق : مراسم ما قبل المباراة وقرعة