شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة عن عودة الدوري الممتاز: لم نختار الحل السهل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن شكره وامتنانه لكافة المؤسسات الرياضية التي شاركت في عودة النشاط الرياضي وخاصة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن مصر لم تختار الحل بإلغاء النشاط الرياضي بعد جائحة كورونا.
وتستأنف غدا الخميس، مباريات الدوري المصري الممتاز، بمواجهة الزمالك أمام المصري المؤجلة من الجولة الرابعة عشر من البطولة، بعد توقف دام لمدة تزيد عن 5 أشهر بسبب جائحة كورونا.
وقال وزير الشباب والرياضة، في تصريحات إذاعية لبرنامج «مع شوبير»: «الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة ترمومتر يعبر عن المجتمعات.. كان دورنا تجميع الآراء ودراستها واتخاذ قرارات مدروسة وتوفير الظروف المناسبة.. شريان الحياة عاد للعمل ولكن كل ذلك مع الحذر المحسوب.. يجب أن أشكر كل المؤسسات التي ساهمت في عودة الحياة الرياضية».
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