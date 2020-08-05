شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يدرس تخفيض مطالبه المادية للاستغناء عن «عبدالعاطي» للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول بنادي وادى دجلة، عن أن مجلس إدارة النادي يدرس تخفيض القيمة المادية للاستغناء عن لاعب خط وسط الفريق، محمد عبدالعاطي، الذي دخل الزمالك في مفاوضات جادة مع إدارة ناديه لضمه بداية من الموسم المقبل.
وأكد المصدر أن الإدارة الدجلاوية أبدت مرونة في مطالبها المادية للاستغناء عن اللاعب للقلعة البيضاء، بشرط أن يدخل محمد حسن، لاعب وسط الفريق السابق ولاعب الزمالك الحالى، ضمن الصفقة، للاستغناء عن «عبدالعاطي»، وتخفيض المقابل المادي.
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