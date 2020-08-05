شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي للزمالك يسابق الزمن لتجهيز «حامد» لمواجهة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسابق الجهاز الطبى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، الزمن من أجل تجهيز طارق حامد، لاعب الفريق، لمباراة الاتحاد السكندرى في بطولة الدورى العام والمقررة الإثنين المقبل، وذلك بعد أن تقرر غيابه عن الفريق خلال مباراة المصرى البورسعيدى، الخميس، بسبب الإصابة.
ويسعى محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى، لتجهيز اللاعب للمشاركة في مباراة الاتحاد السكندرى، وذلك من خلال خضوعه لجلسات علاج طبيعى بالإضافة إلى بعض التدريبات في المياه، وشارك طارق حامد في 21 مباراة مع الزمالك هذا الموسم.
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