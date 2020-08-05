شكرا لقرائتكم خبر عن نادال ينسحب من بطولة أمريكا المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإسباني رافائيل نادال، انسحابه من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، المقرر إقامتها في نيويورك، نهاية الشهر الجاري.

وقال «نادال» عبر حسابه على موقع تويتر: «قررت عدم المشاركة في بطولة أمريكا، الأوضاع هناك سيئة بعد تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا».

وتابع: «الجدول الحالي مُتعب، التوقف دام لأكثر من 4 أشهر، أقدر الجهود المبذولة لاستكمال النشاط، لكن الأنباء لا تبدو جيدة، لقد تم إلغاء بطولة مدريد».

وأضاف: «أشكر منظمي بطولة أمريكا المفتوحة على جهودهم، أقدم اعتذاري للمتابعين، لكن هذا هو القرار المناسب».

وأتم: «لم أرغب في ذلك، لكن قلبي يخبرني بعدم الذهاب إلى أمريكا، هذه المرة سأتبع قلبي ولن أسافر».

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