شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته قبل لقاء المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريباته صباح اليوم بمعسكر برج العرب استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي غدا بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
واستمر المران لمدة ساعة بمشاركة جميع اللاعبين فيما عدا يوسف أوباما، والذي يعاني من إصابة عضلية، تقرر على إثرها غيابه عن المباراة المرتقبة الأربعاء، فى بداية عودة النشاط الرياضى بعد توقف دام ما يقرب من خمسة أشهر، ومن المنتظر أن يخضع أوباما للأشعة لتحديد حجم إصابته، وفترة غيابه عن الفريق.
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