شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة مُوجعة لـريال مدريد قبل موقعة السيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحوم الشكوك حول مشاركة البلجيكي إيدين هازارد، نجم خط وسط فريق ريال مدريد، أمام مانشستر سيتي بسبب شعوره بآلام في الكاحل، ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن هناك قلقًا داخل الميرنجي حول لحاق النجم البلجيكي بالمباراة المرتقبة بموقعة مانشستر سيتي الهامة.

يواصل ناديي ريال مدريد ومانشستر سيتي، استعدادهما لخوض مباراة إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتى من المقرر إقامتها بعد غدًا الجمعة، على ملعب الاتحاد.

وكان مانشستر سيتي قد فاز على الميرنجي خلال لقاء الذهاب، في عُقر داره ملعب «سانتياجو برنابيو»، بنتيجة 2/1، ويحتاج الملكي إلى الفوز بفارق هدفين نظيفين من أجل التأهل إلى دور ربع النهائي من الشامبيونزليج.

ويتمسك الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد، بمشاركة هازارد في مباراة مانشستر سيتى، مشيرة إلى أن المدرب الفرنسي يري أن وجود البلجيكي في كامل جاهزيته البدنية لتلك المباراة يمكن أن يكون مفتاحًا لتحقيق الريمونتادا، فهو يعرف كرة القدم الإنجليزية بشكل مثالى بعد تجربته في تشيلسي.