شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية للاعبي الزمالك في تدريبات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلقي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، المحاضرة الفنية الأخيرة على اللاعبين بالفيديو مساء اليوم بعد وجبة العشاء.
ويعطي الجهاز الفني التعليمات الفنية للاعبين قبل مواجهة المصري غدا، للتركيز على مواطن القوة والضعف لدى الخصم قبل المواجهة المرتقبة التي ستمثل صعوبة كبيرة على المارد الأبيض نظر للغيابات الكبيرة في الفريق. ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي غدا الخميس بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
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