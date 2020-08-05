شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة مدوية حول مصير «تريزيجيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «برمنجهام ميل» الإنجليزية، مفاجأة مدوية حول مصير محمود حسن «تريزيجيه»، نجم فريق أستون فيلا، خلال الموسم المقبل، وذلك عقب البقاء في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الصحيفة، إن أستون فيلا، يرفض التخلي عن الفرعون المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد اهتمام أكثر من ناد تركي بالتعاقد معه، أبرزهم جلطة سراي، فنربخشة، وباشاك شهير.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة أستون فيلا لا تفكر في الاستغناء عن خدمات تريزيجيه، بعد أن تواصلت أندية تركية بالفعل مع وكيل تريزيجيه لبحث مدى إمكانية ضمه على سبيل الإعارة.

وأوضحت أن الأندية التركية مستعدة لمنح أستون فيلا مليون ونصف المليون يورو، مقابل استعارة تريزيجيه، ومنح اللاعب نفسه راتبا يبلغ مليوني يورو لمدة موسم.

وسينتهي عقد تريزيجيه مع أستون فيلا في عام 2023، وقد نجح الفرعون المصري في تسجيل تريزيجيه 6 أهداف خلال الموسم المنقضي بالبريميرليج.

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