شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يؤجل إعلان قائمة مباراة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تأجيل إعلان قائمة الفريق لمباراة المصري ليتم إعلانها غدا. ويستعد الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي غدا الخميس بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز. المعروف أن قائمة الفرق لمسابقة الدوري تضم ٢٠ لاعبا ويحق لكل فريق إجراء ٥ تغييرات في المباراة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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