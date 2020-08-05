شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: كأس العالم لكرة اليد في موعده.. وصالة العاصمة الإدارية جاهزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن بطولة العالم لكرة اليد «مصر 2021»، ستقام في موعدها المحدد المحدد بشهر يناير المقبل، بمشاركة 32 دولة.

وقال وزير الرياضة في تصريحات إذاعية لبرنامج «مع شوبير»: «بطولة العالم لكرة اليد ستقام في موعدها المحدد بيناير المقبل.. وهناك متابعة مستمرة مع الوزارة ومن مجلس الوزراء للإنشاءات والتجديدات للصالات التي تستضيف البطولة لجعلها صروح رياضية كبيرة تليق بمصر».

وأضاف: «كل المواعيد المعلنة ثابتة.. كما أن هناك يوم 5 سبتمبر المقبل حفل سحب قرعة البطولة بمشاركة 32 دولة وتحت إشراف الاتحاد الدولي بمتحف الحضارات.. وبالنسبة للإنشاءات والتطوير انتهى 80% من صالات ستاد القاهرة و6 أكتوبر وبرج العرب، و98% من أعمال الإنشاءات بمجمع العاصمة الإدارية الجديدة».