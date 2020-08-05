شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي وأوناجم يخضعان لمسحة كورونا قبل الانضمام للتدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الجهاز الطبى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، برئاسة محمد أسامة، خضوع لاعبى الفريق، أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لمسحة كورونا قبل الانضمام للتدريبات غد «الخميس»، وذلك عقب عودتهما من المغرب.

ويسابق طبيب الزمالك الزمن من أجل اجراء المسحة التي من المتوقع ان يخضع لها اللاعبان اليوم، حتى يتسنى لهما الانضمام للتدريبات سريعا، لتنفيذ البرنامج التدريبى والتأهيلى الذي قام الفرنسى باتريس كارتيرون بوضعه لهما لتعويض ما فاتهما خلال معسكر إعداد الفريق استعدادا لعودة النشاط الرياضى.

وكان الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، قد وصلا القاهرة منذ قليل قادمين من المغرب بعد فترة غياب طويلة عن الفريق بسبب انتشار فيروس كورونا الذي ادى إلى ايقاف النشاط الرياضى وتعطيل حركة الطائرات بين أغلب لدول العالم.

وكان في استقبال الثنائي نبيل عبدالفتاح، مدير العلاقات العامة بالقلعة البيضاء، حيث وصل اللاعبان من دبي والتي تواجدا بها ترانزيت بعد مغادرة المغرب، ومن المتوقع ان يحصل اللاعبان على راحة من التدريبات اليوم «الأربعاء»، ثم ينتظمان في تدريبات الفريق غدا «الخميس».