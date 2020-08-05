شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم يصلان القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب وصل إلى القاهرة منذ قليل الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك. وكان في استقبال الثنائي نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي حيث وصل اللاعبان من دبي والتي تواجدا بها ترانزيت بعد مغادرة المغرب.

ومن المنتظر أن يخضع الثنائي لمسحة طبية للاطمئنان عليهما قبل الانتظام مع الفريق في التدريبات الجماعية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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