شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يعين مسؤول طبي لتولي اختبارات كورونا لفرق نصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تعيين مسؤول طبى يتولى ممة إختبارات كورونا للأندية الاربعة التي ستخوض نصف نهائى دورى الأبطال الإفريقي الأهلى والزمالك والوداد والرجاء، وذلك في إطار اتخاذ الاحتياطات الضرورية من تفشي وباء كورونا، وحماية لصحة لاعبي الأندية واطقمها الإدارية والتقنية من هذا الوباء، خلال منافسات نصف نهائي أبطال إفريقيا والتي سيقابل من خلالها الرجاء البيضاوي ضيفه الزمالك المصري، والوداد البيضاوي يستضيف الأهلي، مع إجراء اختبارات للاعبين قبل 48 ساعة عن موعد نصف نهائي العصبة.

كما سيتم تعيين طبيب مسؤول لمراقبة النظافة داخل الملاعب التي ستحتضن التدريبات والمباريات الرسمية، وينتظر أن يخطر الكاف الأندية الأربعة بالقرار وإبلاغهم بالاجراءات الإحترازية خلال المباريات.