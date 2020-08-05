شكرا لقرائتكم المقاولون رداً على أيمن حفني: استبعاده نهائى ومالوش جنيه عندنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، على تصريحات أيمن حفني لاعب المقاصة المعار إلى ذئاب الجبل، بشأن تعرضه للظلم من إدارة المقاولون والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، وقال عادل في تصريحات لـ "الخليج 365": تصريحات أيمن حفني تدينه أكثر، اللاعب لم يشارك معنا في فترة الاعداد خلال التوقف ولم يشارك في تدريبات الفيديو مع زملائه، هل تغيب ثلاثة أشهر عن النادي ثم تقول أنك تعرضت للظلم ما معنى ذلك؟.

واصل عضو مجلس إدارة المقاولون: اللاعب تخلف عن إجراءات المسحة الأولى وتواصلنا معه فعاد بعد ثلاثة أيام لإجرائها بشكل منفرد ثم انتظم ثلاثة أو أربعة أيام وتغيب من جديد، هل هذا التزام؟.

أكمل المشرف على قطاع الكرة: رغم غيابه عن الفريق التزمنا بدفع كل مستحقاته خلال فترة التوقف و"مالوش جنية في النادي" رغم عدم التزامه.

وعن حقيقة محاولة أيمن حفني للتواصل معه قال عادل: هذا كذب لا يوجد شخص في مصر يحاول التواصل معي وأرفض، وأنا متواجد في النادي باستمرار كان يمكن أن يتواصل معي في أي وقت.

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أضاف محمد عادل: وقعنا عدة عقوبات على حفني بسبب عدم التزامه، ولن نقطع الإعارة في الوقت الحالي احتراماً لمصر المقاصة ولم نبلغ المقاصة بشئ ولكن استبعدنا اللاعب فقط من حساباتنا الفنية لنهاية إعارته بشكل نهائي.

وكان أيمن حفني قد أكد أنه تغيب عن تدريب واحد مع الذئاب الجبل منذ شهرين، وأشار إلي أنه تفاجأ بقرار عماد النحاس المدير الفني للفريق بقطع إعارته ، موضحاً أنه لم يستطع الحضور للنادي للخضوع للمسحة الأولى، وطلبت حضور المسحة الثانية ولم يكن لدي مشاكل في تحمل نفقتها المادية والنادي وافق علي ذلك، مضيفا: لاعب الزمالك السابق، في تصريحات تليفزيونية ، أن طلب مقابلة المدير الفني أو محمد عادل المشرف العام علي الفريق ، خاصة أنه أول مرة يغيب عن أي مران ، موضحاً أنه طلب من أحد الأصدقاء التدخل للتواصل مع النحاس، لكنه أبلغه بأن القرار نهائي لا رجعة فيه.

وأوضح حفنى، أنه تم تحويله للشؤون القانونية، مشيراً إلي أنه لو كان مستمر في النادي لم يكن يفعلوا ذلك معه .

أيمن حفني لم يشارك سوى في 20 دقيقة بالموسم الجاري موزعة على ثلاث مباريات مع المقاولون العرب، صنع خلالهم هدفاً واحداً، وكان اللاعب قد انتقل إلى المقاولون باحثاً عن فرصة للمشاركة، بعد أن بقي على قوائم الانتظار في مصر المقاصة، حيث كان حفني قد انتقل من الزمالك إلى المقاصة في بداية الموسم لمدة ثلاث سنوات إلا أن استنفاذ المقاصة للاستبدالات أبقت اللاعب على قوائم الانتظار حتى تمت إعارته إلى المقاولون.