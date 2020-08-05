شكرا لقرائتكم أوناجم وبن شرقى يخضعان لمسحة كورونا ثم اللحاق بمعسكر الزمالك مساء اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبا الزمالك، مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، بأحد المراكز الطبية المتخصصة وذلك بعد وصولهما إلى القاهرة، صباح اليوم، حيث من المنتظر أن ينضم الثنائى لمعسكر الفريق الأبيض، ببرج العرب مساء اليوم.

ويواصل الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى المباراة التى ستقام غدٍ، الخميس، على استاد برج العرب، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر من منافسات الدورى الممتاز، المقرر عودتها بعد فترة طويلة من التوقف التى جاءت بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث يواصل الزمالك حاليًا تدريباته فى معسكره المغلق بمدينة برج العرب المقام منذ يوم السبت الماضى استعدادًا لمواجهة المصرى ثم مواجهة الاتحاد السكندرى، يوم 10 من شهر أغسطس الجارى، على ستاد برج العرب أيضًا فى بطولة الدورى.

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وكان الثنائى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم قد حصلا على راحة فى بلادهما وتسببت ظروف الطيران فى تأخر انخراطهما مع الفريق الابيض فى تدريبات الفريق الأخيرة فى معسكره ببرج العرب استعدادا لمواجهة المصرى، فى أول مواجهات استكمال الدورى المتوقف منذ شهر مارس بسبب مواجهة فيروس كورونا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

ومن المقرر أن يغيب بن شرقى وأوناجم عن لقاء المصرى حيث سيتم تجهيزهم للمباريات المقبلة وفقا للبرنامج المقرر الموضوع لهم من جانب الفرنسى باتريس كارتيرون الذى حرص على متابعة حالتهما خلال فترة تواجدهم فى المغرب.