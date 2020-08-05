شكرا لقرائتكم فحص طبى جديد يحدد مدة غياب أوباما عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى يوسف أوباما، مهاجم الزمالك، خلال الساعات المقبلة، فحص جديد بالخضوع لأشعة رنين، وذلك لتحديد حجم الإصابة التى لحقت به فى العضلة الأمامية والتى أدت إلى خروجه من الحسابات الفنية فى مواجهتى المصرى والاتحاد، على الترتيب، فى الدورى الممتاز، حيث سيستهل الأبيض مشواره بالمسابقة بمواجهة الفريق البورسعيدى غدًا الخميس، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وأدى فريق الزمالك تدريباته صباح اليوم الأربعاء، بمعسكر برج العرب، حيث استمر المران لمدة ساعة بمشاركة جميع اللاعبين فيما عدا يوسف أوباما والذى يعانى من إصابة عضلية والمقرر غيابه عن مباراة المصرى، حيث سيتم تحديد مدة غيابه عن الفريق، عقب الإشعة التى سيخض له خلال الساعات المقبلة، لتحديد موعد عودته لصفوف الأبيض.

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ويواصل الزمالك استعداداته لاستئناف منافسات الدورى الممتاز المقرر عودتها بعد فترة طويلة من التوقف التى جاءت بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، لذا يواصل الزمالك حاليًا تدريباته فى معسكره المغلق بمدينة برج العرب المقام منذ يوم السبت الماضى استعدادًا لمواجهة المصرى ثم مواجهة الاتحاد السكندرى، يوم 10 من شهر أغسطس الجارى، على ستاد برج العرب أيضًا فى بطولة الدورى.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.