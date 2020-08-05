شكرا لقرائتكم سلبية مسحات كورونا لحكام كرة السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور حسن كمال عن نتائج مسحات كورونا التي خضع لها الحكام ، وجاءت نتائج المسحات جميعها سلبية لتعلن عن جاهزية الحكام لإدارة مباريات النشاط الرياضي ، وكان الحكام قد خضعوا أمس الثلاثاء لمسحات كورونا بمقر الاتحاد وفقا للأكواد التي أقرتها وزارة الرياضة طبقآ للجنة الطبية العليا .

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أرسل الاتحاد المصري لكرة السلة خطابًا أمس الثلاثاء إلى الأندية المقرر لها استكمال النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة يؤكد فيه على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية قبل استئناف النشاط، وأكد الخطاب المرسل إلى الأندية أنه من الضروري على الأندية موافاة الاتحاد بما يفيد عمل الكشف الطبي والفحوصات الطبية المذكورة في كود وزارة الشباب والرياضة الصادر من اللجنة الطبية العليا.



وجاء نص الخطاب كالآتي:

بالاشارة الى خطابنا رقم 2398 بتاريخ 21/07/2019 والخاص بالاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لفيروس كرونا، احيط علم سيادتكم بعمل الاجراءات الاحترازية اللازمة والواجبة طبقا للاكواد الواردة من وزارة الشباب والرياضة كود رقم (2) اجراءات يتم اتخاذها قبل بدء عودة النشاط الرياضي بالاتحادات فقرة رقم (4) والتى تنص على {مخاطبة جميع الاندية المشاركة في منافسات الاتحاد اجراء الاختبارات الطبية اللازمة لفيروس كرونا المستجد على لاعبيها قبل المشاركة في تلك الأنشطة والمسابقات وتقديم شهادة طبية الي اللجنة الطبية بالاتحاد قبل بدء المنافسات} على ان يتم موافاتنا بما يفيد عمل الكشف الطبي والفحوصات الطبية المذكورة في كود الوزارة الصادر من اللجنة الطبية العليا ، مرفقا بشهادة طبية موقعة من الطبيب المسئول مع صورة من كارنيه النقابة ، ويتم اعتماد الفحوصات بختم النادي وتحت اشرافه ومسئوليته .