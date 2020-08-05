شكرا لقرائتكم منتخب اليد يجرى مسحة كورونا 12 أغسطس قبل معسكر الغردقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع منتخب مصر الأول لكرة اليد إلى إختبار مسحة فيروس كورونا يوم 12 أغسطس الجارى إستعدادا للدخول فى معسكر مغلق بالغردقة يوم 15 أغسطس الجارى للإعداد لمونديال2021، التى تستضيفه مصر ، ومن المقرر أن يخضع منتخب كرة اليد للاختبارات فى أحد المستشفيات التى أجرت بروتوكول تعاون مع الاتحاد الدولى للعبة .

و يبدأ منتخب كرة اليد الإختبارات الطبية اليوم و غدا لتقسيم اللاعبين على مجموعتين إستعدادا للدخول فى معسكر مغلق بالغردقة و هى عبارة عن قياسات طبية و بدنية متضمنة رسم قلب بالمجهود و إختبارات أخرى .

و تضم قائمة اللاعبين كلا من :

حراسة المرمى : محمد على - محمد عصام الطيار - عبدالرحمن حميد.

الدائرة : وسام نوار - إبراهيم المصرى - خالد وليد - أحمد عادل .

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الظهير الأيمن : أحمد الأحمر - محسن رمضان - مصطفى بشير.

الظهير الأيسر : يحيى الدرع - حسن وليد - عبد الرحمن فيصل - عمر ياسين.

الجناح الأيمن : أكرم يسرى - عمر سامى.

الجناح الأيسر : عمر الوكيل - أحمد مؤمن.

صانع اللعب : أحمد خيرى - إسلام حسن - سيف الدرع.

بالإضافة الي اللاعبين المحترفين في حالة عودتهم في الفترات الدولية وهم : يحيي خالد - محمد ممدوح - كريم هنداوي - علي زين - محمد سند - أحمد هشام .