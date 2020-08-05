شكرا لقرائتكم زى النهاردة..مصر تودع أولمبياد برلين 1936 بخسارة ثلاثية أمام النمسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 5 أغسطس 1936 ، ودع منتخب مصر بطولة برلين الاوليمبية من دورها الأول بعد هزيمته أمام منتخب النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف سجله الشبل عبدالكريم صقر ، مثل المنتخب في هذه المباراة كل من : مصطفى كامل منصور "الأهلى"، إبراهيم حليم "الزمالك"، حسن الفأر "الزمالك"، على كاف "الزمالك"، وجيه الكاشف "الأهلى"، حلمى مصطفى "المصرى"، محمد لطيف "الزمالك"، عبدالكريم صقر "الأهلى"، مصطفى كامل طه "الزمالك"، مختار التتش "الأهلى"، لبيب محمود "الأهلى".

كما ودع الفراعنة أولمبياد لوس أنجلوس 1984 في مثل هذا اليوم أيضاً على يد منتخب فرنسا في ربع نهائى البطولة بهدفين دون رد ، تشكيل المنتخب فى المباراة مكون من : أحمد ناجى "الترسانة"، بدر حامد "الزمالك"، إبراهيم يوسف "الزمالك"، محمد عمر "الاتحاد"، ربيع ياسين "الأهلى"، مجدى عبدالغنى "الأهلى"، شوقى غريب "المحلة"، طاهر أبوزيد "الأهلى"، عماد سليمان "الإسماعيلى"، محمود الخطيب "الأهلى"، علاء نبيل "المقاولون ، وشارك كل من مصطفى عبده "الأهلى"، ومحمد حلمى "الزمالك" بدلا من عماد سليمان ومحمود الخطيب.

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ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.