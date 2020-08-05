شكرا لقرائتكم مواجهات "الأجانب".. تفوق للنصر وذكريات سيئة للاعبي الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيتعين على محترفي الهلال العمل على إيقاف تفوق أجانب النصر في المباريات التي جمعتهم، بعيدا عن ديربي الرياض، إذ دائما ما كانت تكون الغلبة والأفضلية في المواجهات السابقة بين المحترفين للاعبي النصر.

ويستضيف استاد الملك فهد الدولي، مساء يوم الأربعاء، لقاء الديربي بين النصر والهلال، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الذي تم استئنافه بعد فترة توقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتشهد قائمة الفريقين بالنسبة للاعبين المحترفين، عدة تحديات سابقة، إضافة إلى سنوات طويلة قضاها بعض اللاعبين سويا شهدت أحداثا عديدة ومختلفة.

وبخصوص المباريات التي شهدت تواجد لاعبي الديربي قبل انتقالهم إلى الدوري السعودي، فالبداية كانت مع المغربي نور الدين أمرابط، لاعب النصر، والإيطالي سيبيستيان جوفينكو، مهاجم الهلال، عندما التقيا قبل 12 عاما وجها لوجه، وتحديدا في 2008، في لقاء ودي بين منتخبي إيطاليا وهولندا تحت 21 عاما، إذ كان أمرابط يلعب حينها مع هولندا قبل أن يرتدي شعار المغرب، وانتهت التجربة الودية بالتعادل الإيجابي 1-1.

أما المدافع البرازيلي مايكون، الذي أشارت عدة تقارير إلى غيابه عن لقاء الديربي، يوم الأربعاء، يعد من أكثر لاعبي النصر الأجانب خوضا للمباريات ضد محترفي الهلال، حيث كسب مايكون مواطنه البرازيلي كارلوس إدواردو في ثلاث مباريات سابقة، الأولى كانت في موسم 2011-2012، حينها فاز مايكون مع بورتو على فريق ستوريل ضمن منافسات كأس البرتغال، وفي الموسم التالي تفوق مايكون في مباراتين على إدواردو الذي كان يرتدي قميص ستوريل أيضا ضمن منافسات الدوري، الأولى بنتيجة 2-1 والثانية بهدفين دون مقابل.

أيضا يملك مايكون أرقاما إيجابية ضد البيروفي أندريه كاريو، جناح الهلال، حيث خاضا 7 مباريات سابقة في البرتغال، الأولى في موسم 2011-2012 انتهى بالتعادل السلبي ضمن منافسات الدوري، بين بورتو وسبورتينغ الذي لعب له الدولي البيروفي، قبل أن يكسب مدافع النصر المباراة الثانية بينهما في الدوري بهدفين نظيفين، وكرر بورتو فوزه في الدور الأول بالموسم التالي 2-0، وانتهت مباراة المرحلة الثانية بالتعادل السلبي بين اللاعبين.

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لكن في موسم 2013-2014، تمكن فريق كاريو "سبورتينغ" من التعادل سلبيا مع بورتو في المباراة الأولى بالكأس، والانتصار بثلاثية لهدف في المواجهة الثانية، ثم فاز فريق مايكون "بورتو" بثلاثية بعد ذلك في الدوري.

علما بأن كاريو سبق والتقى بالنيجيري أحمد موسى، لاعب النصر، قبل انتقالهما إلى الدوري السعودي، وتحديدا في منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2015-2016، كان كاريو مع سبورتينغ البرتغالي، وموسى لاعبا لسيسكا موسكو الروسي، وفاز فريق كاريو في مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات بنتيجة 2-1، وحسم سيسكا موسكو الثانية بثلاثة أهداف لهدف.

ولن ينسى الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم الهلال، خروج فريقه سوانزي سيتي من ثمن نهائي كأس رابطة المحترفين على يد ليفربول في 2014-2015، عندما لعب ضد براد جونز، الحارس الحالي للنصر، وانتهت المباراة بنتيجة 2-1.

وتعادل غوميز، لاعب غلطة سراي السابق، في مباراتين سلبيا مع جوليانو، لاعب فنربخشة سابقا، ضمن منافسات الدوري التركي موسم 2017-2018.

أما بالنسبة للكولومبي كويار، لاعب خط وسط الهلال، فسبق والتقى بثنائي النصر، البرازيليين بيتروس وجوليانو، في البرازيل، الأولى كانت أمام جوليانو ضمن منافسات الدوري في 2016، وفاز جوليانو مع فريقه غريميو بهدف دون مقابل على فلامنغو، قبل أن يلتقي كويار ببيتروس الذي كان مع ساو باولو، في مباراتين عام 2017، الأولى فاز فيها فلامنغو 2-0، والثانية كسبها ساو باولو 2-0 ضمن منافسات الدوري أيضا.

يشار إلى أن آخر ثلاث مباريات جمعت اللاعبين الأجانب في ديربي الرياض بين الهلال والنصر، عقب انتقالهم إلى الدوري السعودي، شهدت تعادلا واحدا وفوزين للنصر بطل النسخة الماضية للدوري.