شكرا لقرائتكم ماهي بصمات أمرابط في الديربيات الأوروبية التي خاضها؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتبر المغربي نور الدين أمرابط من أهم أسلحة النصر الهجومية التي يعتمد عليها المدرب البرتغالي روي فيتوريا، إذ حضر إلى السعودية محملاً بخبرة كبيرة من خلال لعبه في عدة أندية أوروبية خلال العقدين الماضيين.

وصنع نور الدين الهولندي المولد 9 أهداف مع النصر خلال الموسم الحالي، مشكلاً قوة ضاربة على الجناح الأيمن، كما سجل 4 أهداف في بطولتي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك.

وخاض أمرابط3 مباريات "ديربي" مع النصر أمام الهلال منذ انضمامه إلى صفوف الأول عقب كأس العالم الأخيرة في روسيا، وترك بصمات لا تنسى، إذ أنه في الديربي الأول شهر ديسمبر 2018 استطاع مساعدة النصر إلى العودة للمباراة بعدما كان متخلفاً بهدفي الفرنسي بافيتمبي غوميز.



ولعب أمرابط الكرة إلى البرازيلي جوليانو ليسجل الأخير هدف التقليص، قبل أن يلعب عرضية مميزة إلى مواطنه عبدالرزاق حمدالله سجل منها الأخير هدف التعادل في وقت متأخر بمرمى علي الحبسي حارس الهلال.

وفي مارس من العام الماضي، لعب أمرابط الكرة نحو حمدالله ليسجل الأخير هدف السبق في مباراة شهيرة انتهت 3-2 لمصلحة النصر الذي خطف الصدارة في تلك الجولة، بينما لم يسجل أو يصنع في ديربي أكتوبر الماضي والذي انتهى أصفراً بهدفي حمدالله مقابل هدف لكارلوس إدواردو.



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وخاض أمرابط ديربيات في هولندا وتركيا وإسبانيا، إذ لعب في ديربي آيندهوفن وفينورد 3 مرات بين عامي 2008 و2011، وكان على مقاعد البدلاء مرة واحدة، لكنه لم يصنع أو يسجل.

وانتقل نور الدين إلى قيصرى سبور التركي موسم 2011-2012 ولعب مباراة الديربي أمام سيفا سبور 3 مرات، ترك فيها بصمة لا تنسى من خلال تسجيله هدفين وصناعته هدفاً واحداً، قبل الانتقال إلى غلطة سراي بين عامي 2012-2014.

وواجه أمرابط فريق فناربخشة في 4 مباريات، لكنه لم يضع بصمة تذكر في مباريات ديربي إسطنبول الشهير، وانتقل إلى الجنوب الإسباني وتحديداً نحو ملقا بنظام الإعارة أولاً والانتقال الدائم بعد ذلك.



ولعب الجناح المغربي 4 مباريات أمام غرناطة في ديربي شرق الأندلس، واستطاع نور الدين أن يترك بصمة في ذلك الديربي من خلال تسجيله هدفاً واحداً في شباك الغريم.



وقبل انتقاله إلى النصر، خاض أمرابط مباراة ديربي جنوب مدريد، في النصف الثاني من موسم 2017-2018، لكنه لم يصنع أو يسجل.