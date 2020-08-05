شكرا لقرائتكم الأهلي يهزم الحزم برباعية في مباراة "الأخطاء" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز الأهلي على ضيفه الحزم 4 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والعشرين من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الأهلي بهدف سجله عبد الرحمن غريب في الدقيقة الثالثة، وأضاف عمر السومة الهدف الثاني في الدقيقة 50، ثم قلص الحزم الفارق عن طريق كارلوس ستراندبيرغ في الدقيقة 65 قبل أن يسجل جوناثان كافو هدف التعادل للحزم في الدقيقة 68، إلا أن هيثم عسيري سجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 86 قبل أن يسجل يوسف الحربي الهدف الرابع في الدقيقة 88.

وأنهى الأهلي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد هيثم عسيري في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة ليقفز للمركز الثالث، وتراجع الوحدة للمركز الرابع برصيد 39 نقطة، كما تراجع الفيصلي للمركز الخامس برصيد 38، فيما توقف رصيد الحزم عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.