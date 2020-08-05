شكرا لقرائتكم مانشستر سيتي يتعاقد مع جناح فالنسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء إنه ضم فيران توريس جناح فالنسيا، إذ وقع الجناح الإسباني البالغ عمره "20 عاما" على عقد لخمسة مواسم.
ولم يعلن الناديان عن التفاصيل المالية للتعاقد لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن بلنسية سيحصل على 23 مليون يورو (27.1 مليون دولار).
وأحرز توريس ستة أهداف وصنع ثمانية بجميع المسابقات هذا الموسم واحتل فالنسيا المركز التاسع في الدوري.
وأبلغ توريس موقع سيتي الرسمي في الإنترنت: أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى سيتي. كل لاعب يريد الانضمام للفرق الهجومية ومانشستر سيتي أحد أبرز الفرق الهجومية في عالم كرة القدم.
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