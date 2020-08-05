شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب وصول الموافقة الأمنية لإقامة مباراة الوداد باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب مسئولو النادى الأهلى موافقة الجهات الأمنية على إقامة مباراة الفريق أمام الوداد المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا على استاد القاهرة يوم 3 أكتوبر المقبل، وخاطب الأهلى الجهات الأمنية خلال الساعات الماضية عن طريق اتحاد الكرة من أجل إقامة اللقاء المُرتقب بإستاد القاهرة بعدما حدد المارد الأحمر 3 أكتوبر موعداً لهذه المباراة المرتقبة، فيما مازال نادى الدفاع يفاضل بين يومى 25 و26 سبتمبر المقبل موعداً لمباراة الذهاب بالمغرب.

من جانبه، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، إن لاعبى الفريق والجهاز الفنى سوف ‏يخضعون لمسحة طبية الجمعة المقبل، استعدادًا لمواجهة إنبى فى بطولة الدورى الممتاز، ‏التى تقام مساء الأحد المقبل، ويخوض الأهلى مرانه صباح الجمعة المقبل على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يخضع ‏الفريق لمسحة طبية، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذى يؤكد ضرورة إجراء ‏مسحات طبية قبل المباريات الودية أو الرسمية، فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وسبق أن أجرى الأهلى 6 مسحات طبية منذ عودته إلى التدريبات بعد نهاية ‏فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا.‏

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى الدورى من خلال التدريبات اليومية، وخوض لقاءين وديين أمام ‏سموحة والجونة، اطمأن خلالها الجهاز الفنى على جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا قبل استئناف مسابقة ‏الدوري.‏

وعقد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، محاضرة نظرية مطولة مع اللاعبين خلال المران الجماعي، الذى أقيم مساء أمس على ملعب التتش، وحرص خلالها على الحديث مع اللاعبين عن البرنامج التدريبى الذى يقوم الفريق بتنفيذه اليوم، والحديث بشكل عام عن تحديات المرحلة المقبلة ومواجهة إنبى فى بطولة الدورى.