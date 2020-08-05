شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وادى يقود هجوم المصرى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، على البدء بالفلسطينى محمود وادى لقيادة هجوم الفريق أمام الزمالك فى اللقاء المقرر بينهما غدا، الخميس، باستاد برج العرب فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة للدورى.

ويعد محمود وادى المهاجم الوحيد فى المصرى الأكثر جاهزية بسبب معاناة أحمد جمعة من الإصابة التى ألمت به الموسم قبل الماضى، ومازال النيجيرى أوستن أموتو تحت التأهيل بعد إجرائه لعملية جراحية ببورسعيد قبل بداية المعسكر الذى أقيم ببرج العرب.

وأعلن طارق العشرى قائمة لاعبيه التى سافرت لبرج العرب للانتظام بأحد الفنادق استعدادًا لمواجهة الزمالك والتى ضمت 25 لاعبا على النحو التالى : -

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أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته لحراسة المرمى.

كريم العراقي ، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، بهاء مجدي ، عمر كمال عبد الواحد ، الناشئ أحمد يوسف لخط الظهر.

عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا، أحمد ياسر ، عبد الناصر دي ماريا ، محمد جابر ، حجاج عويس ، اسلام عطية ، حسن علي ، أحمد عادل “ميسي” ، أيمن ندا ، عبد الرحمن زين ، محمد زكريا “شيكا” ، الناشئ زياد فرج لخط الوسط

محمود وادي ، أوستين أموتو لخط الهجوم.