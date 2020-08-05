شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحات كورونا لحكام كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة السلة، برئاسة الدكتور حسن كمال، نتائج مسحات كورونا التى خضع لها الحكام، وجاءت جميعها سلبية، لتعلن جاهزية الحكام لإدارة مباريات النشاط الرياضى، وكان الحكام قد خضعوا أمس الثلاثاء لمسحات كورونا بمقر الاتحاد وفقا للأكواد التى أقرتها وزارة الرياضة طبقاً للجنة الطبية العليا.

وأرسل الاتحاد المصرى لكرة السلة خطابًا أمس الثلاثاء إلى الأندية المقرر لها استكمال النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة يؤكد فيه ضرورة إجراء الفحوصات الطبية قبل استئناف النشاط، وأكد الخطاب المرسل إلى الأندية أنه من الضرورى على الأندية موافاة الاتحاد بما يفيد عمل الكشف الطبى والفحوصات الطبية المذكورة فى كود وزارة الشباب والرياضة الصادر من اللجنة الطبية العليا.

وجاء نص الخطاب كالآتي:

بالإشارة الى خطابنا رقم 2398 بتاريخ 21/07/2019 والخاص بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لفيروس كرونا، احيط علم سيادتكم بعمل الاجراءات الاحترازية اللازمة والواجبة طبقا للأكواد الواردة من وزارة الشباب والرياضة كود رقم (2) اجراءات يتم اتخاذها قبل بدء عودة النشاط الرياضى بالاتحادات فقرة رقم (4) والتى تنص على {مخاطبة جميع الاندية المشاركة فى منافسات الاتحاد اجراء الاختبارات الطبية اللازمة لفيروس كرونا المستجد على لاعبيها قبل المشاركة فى تلك الأنشطة والمسابقات وتقديم شهادة طبية الى اللجنة الطبية بالاتحاد قبل بدء المنافسات} على ان يتم موافاتنا بما يفيد عمل الكشف الطبى والفحوصات الطبية المذكورة فى كود الوزارة الصادر من اللجنة الطبية العليا، مرفقا بشهادة طبية موقعة من الطبيب المسئول مع صورة من كارنيه النقابة، ويتم اعتماد الفحوصات بختم النادى وتحت اشرافه ومسئوليته .