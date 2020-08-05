شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة العروض الخارجية لضم ثلاثى الفريق فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الماضية الحديث حول عروض احتراف كثيرة تلقاها بعض لاعبى الأهلى من دوريات مختلفة، وذكرت تقارير إعلامية أن أكثر من لاعب فى القلعة الحمراء تلقوا عروضاً من أندية عربية وأوروبية فى الفترة الماضية، وفى مقدمتهم محمود عبد المنعم "كهربا" الذى ارتبط اسمه بعروض من السعودية وتحديداً من نادى النصر، كما تحدثت بعض التقارير عن عروض خليجية تلقاها السنغالى آليو بادجى والمالى آليو ديانج، وهو ما أثار جدلاً فى الشارع الأهلاوى مؤخراً باعتبار أن الثلاثى من ركائز الفريق الأساسية قبل عودة الدوري.

من جهته، قال أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلى لـ"الخليج 365"، إن ما تردد فى هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق تماماً، موضحاً أن النادى لم يتلق عروضاً من أى نادٍ لضم كهربا أو بادجى أو ديانج أو غيرهم من لاعبى الفريق.

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وأشار مدير تعاقدات الأهلى إلى أن وسائل الإعلام تتحدث كثيراً عن عروض لبعض لاعبى الفريق ليس لها وجود على أرض الواقع، كما أنها تزج باسم الأهلى فى مفاوضات مع لاعبين أجانب لم نتفاوض معهم على الإطلاق.

على صعيد متصل، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إن رمضان صبحى لاعب الفريق لن يتم حسم مشاركته فى لقاء إنبى المقرر إقامته الأحد المقبل، والمؤجل من الدور الأول فى الدورى، إلا بعد التأكد من قانونية مشاركته فى اللقاء، خاصة أن إعارة اللاعب من هيدرسفيلد الإنجليزى انتهت فى 30 يونيو الماضي.

وأضاف عبد الحفيظ أن النادى اتخذ عدة إجراءات فى هذا الشأن لوضع النقاط فوق الحروف، كما أن التفاوض مع النادى الإنجليزى بخصوص شراء رمضان صبحى نهائيًا وصل الى مراحل متقدمة بعد العرض الذى تقدم به الأهلى مؤخرًا وسوف تشهد الايام القليلة القادمة حسم كل هذه الأمور.