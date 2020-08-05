شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقرر تأجيل إعلان قائمة مباراة المصرى للغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تأجيل إعلان قائمة الفريق لمباراة المصرى المقرر إقامتها غدٍ الخميس، بالمباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز على استاد برج العرب، ليتم إعلانها غدًا، حيث ستضم القائمة ٢٠ لاعبًا ويحق لكل فريق إجراء ٥ تغييرات فى المباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى، ويواصل الأبيض بقيادة الفرنسى كارتيرون استعداداته لاستئناف منافسات الدورى الممتاز المقرر عودتها بعد فترة طويلة من التوقف التى جاءت بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، لذا يواصل الزمالك حاليًا تدريباته فى معسكره المغلق بمدينة برج العرب المقام منذ السبت الماضى استعدادًا لمواجهة المصرى ثم مواجهة الاتحاد السكندرى يوم 10 من شهر أغسطس الجارى على استاد برج العرب أيضًا فى بطولة الدورى.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

وكان الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبا الزمالك، قد وصلا إلى القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، من المغرب للانضمام لصفوف الفريق الأبيض، حيث شهدت الفترة الأخيرة تأجيل وصول الثنائى المغربى إلى القاهرة بسبب عدم اكتمال إجراءات العودة، حيث من المقرر، أن يجرى الثنائى المغربى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، بأحد المراكز الطبية المتخصصة وذلك بعد وصولهما إلى القاهرة، صباح اليوم، حيث من المنتظر أن ينضم الثنائى لمعسكر الفريق الأبيض، ببرج العرب مساء اليوم.