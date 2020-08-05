شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح: الزمالك فرط فى التتويج بالدورى بعد خطأ الأهلى بإشراك رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد بيومى، خبير اللوائح الدولى، أن الزمالك فرط فى التتويج بدورى الموسم الماضى حينما لم يشك الأهلى بعد إشراكه رمضان صبحى بعد نهاية إعارته لهيدرسفيلد الإنجليزى، وقال بيومى فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت، "اللاعب المعار لابد ألا يشارك مع فريقه إلا بموافقة كل الأطراف، لذا فإن إدارة الأهلى تحاول تدارك خطأ الموسم الماضى ومنعت مشاركة رمضان صبحى أمام إنبى".

وأضاف بيومى، "الموسم الماضى شهد مشاركة رمضان صبحى مع الأهلى فى مباراتى المقاولون العرب والزمالك بعد نهاية إعارته من هيدرسفيلد، وكان ذلك خطأ كبيرا من إدارة الأهلى لو استغله مسئولو الزمالك وتقدموا بشكوى خلال 48 ساعة كان سيتم اعتبار الأهلى خاسراً وإضافة النقاط لرصيد الزمالك والمقاولون، وكان من الممكن أن يتوج الزمالك بطلاً للدورى فى ظل تقارب النقاط بين الفريقين الموسم الماضى".

وتابع خبير اللوائح ،الاهلى تدارك الموقف هذا الموسم وأعلن عدم مشاركة رمضان صبحى خوفاً من احتجاج الأندية، ولابد أن يمدد الأهلى إعارة اللاعب من هيدرسفيلد وليس فقط الحصول على موافقة النادى الإنجليزى لمشاركة رمضان فى المباريات، وعلى نفس الوتيرة لابد أن يخاطب الزمالك نظيره الرجاء المغربى لتمديد إعارة حميد أحداد بمقابل مادى بعد أن شارك المهاجم المغربى فى مباريات فريقه ".

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يذكر أن الأهلى أعلن فى 5 يوليو 2019 تمديد إعارة رمضان صبحى من هيدرسفيلد ليصبح مشاركة اللاعب فى مباراتى المقاولون العرب والزمالك قانونياً باعتراف اتحاد الكرة.

وعلى الجانب الآخر، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، إن رمضان صبحى لاعب الفريق لن يتم حسم مشاركته فى لقاء إنبى المقرر إقامته الأحد المقبل، والمؤجل من الدور الأول فى الدورى، إلا بعد التأكد من قانونية مشاركته فى اللقاء، خاصة أن إعارة اللاعب من هيدرسفيلد الإنجليزى انتهت فى 30 يونيو الماضى.

وأضاف عبد الحفيظ أن النادى اتخذ عدة إجراءات فى هذا الشأن لوضع النقاط فوق الحروف، كما ان التفاوض مع النادى الإنجليزى بخصوص شراء رمضان صبحى نهائيًا وصل الى مراحل متقدمة بعد العرض الذى تقدم به الأهلى مؤخرًا وسوف تشهد الايام القليلة المقبلة حسم كل هذه الأمور.