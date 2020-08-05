شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون رداً على أيمن حفنى: ما قاله كذب.. استبعاده نهائى ومالوش ولا جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، على تصريحات أيمن حفنى لاعب المقاصة المعار إلى ذئاب الجبل بشأن تعرضه للظلم من إدارة المقاولون والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، وقال عادل لـ"الخليج 365"، "تصريحات أيمن حفنى تدينه أكثر، اللاعب لم يشارك معنا فى فترة الاعداد خلال التوقف ولم يشارك فى تدريبات الفيديو مع زملائه، هل تغيب ثلاثة أشهر عن النادى ثم تقول أنك تعرضت للظلم ما معنى ذلك؟.

وأضاف عضو مجلس إدارة المقاولون، "اللاعب تخلف عن إجراءات المسحة الأولى وتواصلنا معه فعاد بعد ثلاثة أيام لإجرائها بشكل منفرد، ثم انتظم ثلاثة أو أربعة أيام وتغيب من جديد، هل هذا التزام؟".

وتابع المشرف على قطاع الكرة، "رغم غيابه عن الفريق التزمنا بدفع كل مستحقاته خلال فترة التوقف و"مالوش جنيه فى النادى" رغم عدم التزامه.

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وعن حقيقة محاولة أيمن حفني للتواصل معه قال عادل، هذا كذب لا يوجد شخص فى مصر يحاول التواصل معى وأرفض، وأنا موجود فى النادى باستمرار كان يمكن أن يتواصل معى فى أى وقت.

وأضاف محمد عادل، "وقعنا عدة عقوبات على حفنى بسبب عدم التزامه، ولن نقطع الإعارة فى الوقت الحالى احتراماً لمصر المقاصة ولم نبلغ المقاصة بشىء ولكن استبعدنا اللاعب فقط من حساباتنا الفنية لنهاية إعارته بشكل نهائى.

وكان أيمن حفنى قد أكد أنه تغيب عن تدريب واحد مع الذئاب الجبل منذ شهرين، وأشار إلى أنه فوجئ بقرار عماد النحاس المدير الفنى للفريق بقطع إعارته، موضحاً أنه لم يستطع الحضور للنادى للخضوع للمسحة الأولى، وطلبت حضور المسحة الثانية ولم يكن لدى مشاكل فى تحمل نفقتها المادية والنادى وافق على ذلك، مضيفا: لاعب الزمالك السابق، فى تصريحات تليفزيونية، أن طلب مقابلة المدير الفنى أو محمد عادل المشرف العام على الفريق، خاصة أنه أول مرة يغيب عن أى مران، موضحاً أنه طلب من أحد الأصدقاء التدخل للتواصل مع النحاس، لكنه أبلغه بأن القرار نهائى لا رجعة فيه.

أيمن حفنى لم يشارك سوى فى 20 دقيقة بالموسم الجارى موزعة على ثلاث مباريات مع المقاولون العرب، صنع خلالهم هدفاً واحداً، وكان اللاعب قد انتقل إلى المقاولون باحثاً عن فرصة للمشاركة، بعد أن بقى على قوائم الانتظار فى مصر المقاصة، حيث كان حفنى قد انتقل من الزمالك إلى المقاصة فى بداية الموسم لمدة ثلاث سنوات إلا أن استنفاذ المقاصة للاستبدالات أبقت اللاعب على قوائم الانتظار حتى تمت إعارته إلى المقاولون.