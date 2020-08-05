شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يبحث مع معاونيه حلول أزمة دفاع الأهلي قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، مع جهازه المعاون أزمة الدفاع التى ضربت الفريق قبل مواجهة إنبى المقرر لها مساء الأحد على استاد القاهرة فى الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ 14 بمسابقة الدورى، حيث وجد فايلر نفسه فى مأزق حرج بسبب لعنة الإصابات التى ضربت الفريق خلال الأيام الماضية وقبل عودة الدورى بمواجهة إنبى المرتقبة.

ويتواصل فايلر مع جهازه المعاون من أجل الاستقرار على ثنائى الدفاع فى مباراة إنبى، فى ظل إصابة ياسر إبراهيم بجذع فى الكاحل وحاجته لفترة ثلاثة أسابيع للعلاج، فضلاً عن إيقاف رامى ربيعة بعد طرده فى مباراة سموحة قبل توقف الدورى بسبب جائحة كورونا، وكذلك إصابة أيمن أشرف فى كاحل القدم الأمر الذى يدفع فايلر للبحث عن بعض الحلول الدفاعية، ومنها إمكانية توظيف محمد هانى بجوار محمود متولى حال عدم تمكن أيمن أشرف من اللحاق بالمباراة، على أن يدفع بأحمد فتحى فى مركز الظهير الأيمن، ويستأنف الأهلى تدريباته غدا الخميس بعد قرار الجهاز الفنى بالحصول على راحة سلبية من التدريبات اليوم الأربعاء.

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من ناحية أخرى، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، إن لاعبى الفريق والجهاز الفنى سوف ‏يخضعون لمسحة طبية الجمعة المقبل، استعدادًا لمواجهة إنبى ويخوض الأهلى مرانه صباح الجمعة المقبل على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يخضع ‏الفريق لمسحة طبية، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذى يؤكد ضرورة إجراء ‏مسحات طبية قبل المباريات الودية أو الرسمية، فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وسبق أن أجرى الأهلى 6 مسحات طبية منذ عودته إلى التدريبات بعد نهاية ‏فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا.‏

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى الدورى من خلال التدريبات اليومية، وخوض لقاءين وديين أمام ‏سموحة والجونة، اطمأن خلالها الجهاز الفنى على جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا قبل استئناف مسابقة ‏الدورى.‏

وعقد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق محاضرة نظرية مطولة مع اللاعبين خلال المران الجماعي، الذى أقيم مساء أمس على ملعب التتش، وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين عن البرنامج التدريبى الذى يقوم الفريق بتنفيذه اليوم، والحديث بشكل عام عن تحديات المرحلة المقبلة ومواجهة إنبى فى بطولة الدوري.