شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب تطلق خدمة البوابة الإلكترونية بـ4 لغات استعدادا لمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على تطوير منظومة البوابة الإلكترونية للوزارة "بوابة مصر للشباب والرياضة" لتنطلق رسمياً بأربع لغات هى (العربية والإنجليزية والفرنسية والسواحيلية) وذلك استعدادا لكأس العالم لكرة اليد التى تستضيفه مصر يناير المقبل، وكذا من أجل التواصل مع الشباب داخل مصر وخارجها .

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بأن البوابة الإلكترونية هى منظومة إعلامية متكاملة (موقع إخبارى – إذاعة على الانترنت – قناه على اليوتيوب – صفحات للفيس بوك وتويتر وإنستجرام) تخدم شباب مصر فى الداخل والخارج وتكون جسراً للتواصل بين شباب مصر والعالم،

وأضاف وزير الرياضة بأننا كوزارة سوف نعمل على تقديم خدمة جديدة لبطولة كأس العالم لكرة اليد والتى ستقام فى مصر وتتحدث باللغات الأربعة لتكون معبرة عما يحدث فى ملاعب البطولة وتقدم خدمة للجماهير فى كل مكان.

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وأكد صبحى أن الدولة المصرية تعمل على إنجاح البطولة بكل جوانبها والإعلام هو الوسيلة الأقرب لتجسيد ما يحدث من نجاحات على أرض الواقع، ولهذا سوف نقدم خدمات متعددة لضيوف المونديال قبل وأثناء وبعد البطولة، بالإضافة إلى ما تقدمه الدولة من خدمات لتعكس مكان ومكانة مصر عالمياً، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار حزمة الخدمات التى تقدمها الوزارة لإنجاح كأس العالم الذى ينتظره العالم كله ليعكس قدرة مصر على تنظيم البطولات العالمية كما نجحت فى تنظيم اكبر حدثين داخل القاره الافريقية بطولة الأمم الافريقية وتصفيات افريقيا المؤهلة للأولمبياد، حيث ستنطلق البوابة باللغات الأربعة للتواصل مع الشباب فى كل مكان، وأضاف بأن البوابة الإلكترونية لن تقتصر على تقديم الخدمات الرياضية وتغطية البطولة وحوارات النجوم وأخبارهم فقط، بل تمتد إلى التعرف على الفرق والمنافسات والاماكن وكيفية حضور المباريات، وتقديم المعالم السياحية والأثرية التى تتميز بها كل محافظة من المحافظات التى تستضيف المجموعات الست للبطولة، كما ستتيح البوابة خدمة الصور المجانية بمنظور عالى الجودة ومتاحة لجميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

ومن المقرر أن يتم تخصيص إذاعة شباب مصر الناطقة باسم وزارة الشباب والرياضة لتغطية البطولة على مدار الساعة، ويتم حالياً تدريب مجموعة من شباب المذيعين الجدد وقارئ نشرات الأخبار لبدء انطلاق الإذاعة بشكلها الجديد مع حفل قرعة، بجانب تدريب ما يقرب من 25 شاب وفتاه من كليات الإعلام وخريجيها والموهوبين من كليات أخرى ليكونوا نواه لمذيعى المستقبل وإضافة جديدة تقدمها وزارة الشباب للإعلام المصري.

وشهدت البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة تطوراً مذهلاً خلال الفترة الماضية حيث أصبحت هى الوسيلة الإعلامية الأكثر شمولا للتفاعل مع الشباب بل وتكون هى البيت والمنفذ لهم من حيث الخدمات المقدمة من الوزارة، فضلاً عن كونها جسر التواصل مع الشباب فى الخارج سواء المغتربين منهم او المهاجرين ليتعرفوا على مصر عن قرب فى جميع القضايا والاماكن السياحية والخدمات والبطولات التى تشارك فيها مصر.