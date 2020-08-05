شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يلتقط صورة مع معجبيه فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط معجبو النجم المصرى محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة معه خلال قضاء إجازته فى دبى عقب التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الأمر الذى تعود عليه النجم المصرى فى السنوات الأخيرة، حيث اعتاد زيارة دبى لقضاء إجازات قصيرة أو لتصوير حملات دعائية، وآخرها زيارته في نوفمبر الماضي.



محمد صلاح

وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية، إن محمد صلاح يقضى إجازة فى دبى، مع العلم أن أول ارتباطات ليفربول ستكون يوم 29 أغسطس الجارى، عندما يواجه أرسنال بطل كأس الاتحاد الإنجليزى فى مباراة الدرع الخيرية.

وكان الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، قد منح لاعبى فريقه راحة تمتد لمدة أسبوعين بعد انتهاء الدوري يوم 26 يوليو الماضي، ومنهم محمد صلاح، بعدما أسهم في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخ النادي بالمسمى الجديد، بعد غياب استمر 30 عاماً، وشارك صلاح مع ليفربول في 48 مباراة خلال الموسم الحالي، ونجح خلالها في تسجيل 23 هدفاً وصنع 13 هدفاً.

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من ناحية أخري حرص النجم المصري محمد صلاح على تقديم الدعم والمواساة للشعب اللبناني بعد الانفجار الكبير الذي شهدته بيروت في الميناء الرئيسي خلال الساعات الأخيرة.

ونشر الفرعون المصري، صورة لعلم لبنان، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، والتي ظهر فيها وهو يطلب من الجميع الصلاة للبنان في أزمتها الحالية.