شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. مهاجم الأهلي يرفض التدريب اعتراضا على قرار لاسارتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

موعدنا اليوم مع واقعة لم تكن بعيده على مستوى الزمن، فهى حدثت داخل جدران النادى الأهلى فى عهد الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للأهلي، وبالتحديد قبل انطلاق إحدى المباريات الودية على ملعب التتش بالجزيرة أمام نادى المتحدة.

واستبعد لاسارتى صلاح محسن من المباراة الودية لعدم رضاه على المستوى الذى يقدمه مع الفريق، وطالب مساعده بخوض اللاعب تدريبا منفردا، إلا أن صلاح محسن رفض ودخل فى مشادة عنيفة مع لاسارتى وغادر ملعب التتش قبل انطلاق المباراة ضارباً بتعليمات المدرب الأوروجويانى عرض الحائط.

ولم تتحسن الأحوال بين لاسارتى وصلاح محسن حتى تم اتخاذ من قبل الإدارة بإعارة اللاعب الشاب لصفوف سموحة فى يناير الماضى فى عهد السويسرى رينيه فايلر، فى الوقت الذى لم يتحدد موقفه سواء بالعودة لصفوف القلعة الحمراء فى الموسم الجديد من عدمه بعد انتهاء الإعارة.