شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع المريخ: فوجئت بمكالمة جهاز الدراويش وأحتاج فرصة لإثبات جدارتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مصيلحى، قلب دفاع الإسماعيلى، أنه فوجئ باتصال من مسئولى الفريق والجهاز الإدارى لإجراء المسحة والانتظام بصفوف الفريق ضمن فترة الإعداد، رغم استمرار الإعارة مع المريخ البورسعيدى، وقال مصيلحى، "الجهاز الفنى تحدث معى حول اقتناعه بقدراتى وأكد لى أنه فى حال استمرار مباريات دورى القسم الثانى سأقوم باستكمال فترة إعارتى على أن أعود بعدها لصفوف الفريق".

وأضاف مدافع الدراويش، "فترة الإعداد شاقة للغاية تقوم على تدريبات على فترتين بجانب سلسلة من المباريات الودية، ورغم صعوبتها إلا أنها ساهمت كثيرا فى استعادة جاهزية اللاعبين".

وتابع مصيلحى، "المدير الفنى جوميز أكد لى عدم المشاركة فى الوديات بسبب ارتباطى بعقد إعارة مع المريخ، ورغبته فى رؤية العناصر التى سيتم الاعتماد عليها فى استكمال هذا الموسم والعمل على زيادة التناغم والانسجام مع الفريق”.

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واختتم مدافع الإسماعيلى تصريحاته قائلا، "أحلم بالحصول على فرصة حقيقة مع الفريق، قادر على إثبات جدارتى وحجز مقعد بالتشكيل الأساسى فى الموسم الجديد مع الفريق إن شاء الله".

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 من الدورى الممتاز، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20

كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.