شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين خرجوا للاحتراف بعيداً عن الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زاد عدد المحترفين المصريين فى الخارج، خاصة فى الدوريات الأوروبية، وتألقوا فى أقوى الدوريات العالمية، وارتفع عدد الفراعنة المحترفين بالخارج على عكس الحال فى الماضى الذى لم يتجاوز فيه عدد المحترفين أصابع اليد الواحدة، وأصبح لمصر محترفون فى مختلف الدوريات الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والسعودية والتونسية واليونانية والأفريقية .

ومع زيادة عدد المحترفين المصريين فى الخارج زاد أيضاً عدد اللاعبين الذين خرجوا للاحتراف بعيدا عن الأهلى والزمالك، حيث لم يخرجوا من عباءة القطبين بل خرجوا من أندية أخرى وكان لهم شأن كبير فى الاحتراف، وهم كالآتى..

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وكان الدولى المصرى محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزى قد نجح فى وضع نفسه فى صدارة المشهد الكروى العالمى بعدما قاد فريقه للفوز ببطولتى أبطال أوروبا والدورى الأشهر بالعالم وان كان الأخير هو الحدث الأهم عالمياً خلال يوليو الماضى نتيجة تحقيق الريدز للقب الغائب عن قلعة الأنفيلد منذ 30 عاماً.

وعلى مدار المباريات التى شارك فيها محمد صلاح بالدورى الإنجليزى الممتاز لم يجلس اللاعب بديلاً سوى بلقاء واحد فقط جعله فى مقدمة أولويات المدير الفنى الألمانى الشهير يورجن كلوب الذى استطاع ان يحصل على كل ما بوسع لاعبيه لتحقيق اللقب الشهير فى إنجلترا.

وعانى محمد صلاح من هجوم بعض المحللين ونجوم الكرة فى إنجلترا عليه فى بداية الموسم الا أن حصاد اللاعب وأرقامه جعلته يرد عملياً على الجميع بشكل جعل جميع المشككين فى السابق يرفعون له القبعة حالياً بعدما قاد أحلام جماهير ناديه العريضة فى كافة أنحاء العالم الى حقيقة وواقع بشكل مثير هذا العام.

ووفقاً لما ذكره مركز الدراسات الرياضية السويسرى الشريك التعليمى للاتحاد الدولى من ارقام للفرعون المصرى يتصدر اللاعب المشهد فى فريقه خلال فعاليات البطولة المحلية الأشهر بالعالم.