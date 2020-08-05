شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يفوز بأول لقب محلى مع الجوهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 5 أغسطس 1983، حافظ الأهلى حامل لقب كأس مصر عام 1981 على لقبه بالفوز على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد سجله المدفعجى خالد جاد الله فى الدقيقة "63" ليتوج المارد الأحمر بلقب النسخة رقم "54" للمسابقة، ليحقق أول لقب محلى تحت قيادة الجنرال محمود الجوهرى، ويتوج الأهلى بلقب البطولة للمرة رقم "23" فى تاريخه، منها مرتين مناصفة مع الزمالك.

مثل الأهلى فى المباراة النهائية كل من: ثابت البطل، حسام البدرى، مصطفى يونس "كابتن الفريق"، ماهر همام، ربيع ياسين، خالد جادالله، مجدى عبدالغنى، طاهر أبوزيد، مصطفى عبده، محمود الخطيب "علاء ميهوب"، مختار مختار "زكريا ناصف"، وأدار المباراة الحكم مينيكوتش جينو، بينما خاض المصرى المباراة بتشكيل يضم كل من: عادل عبد المنعم – مصطفى أبو الدهب – على المصرى – علاء مرسى – سيد عيد – الويشى – مجدى إمام – إينو – جمال جودة – على حسنى “مسعد نور” – طارق سليمان.

وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.