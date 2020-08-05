شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يخضع لمسحة كورونا 12 أغسطس استعدادا لمعسكر الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع منتخب مصر الأول لكرة اليد لإجراء مسحة كورونا يوم 12 أغسطس الجارى، استعدادا للدخول فى معسكر مغلق بالغردقة يوم 15 أغسطس للإعداد لمونديال2021 الذى تستضيفه مصر، ومن المقرر أن يخضع منتخب كرة اليد للاختبارات فى أحد المستشفيات التى أجرت بروتوكول تعاون مع الاتحاد الدولى للعبة.

ويبدأ منتخب كرة اليد الاختبارات الطبية اليوم وغداً لتقسيم اللاعبين على مجموعتين استعدادا للدخول فى معسكر مغلق بالغردقة، وهى عبارة عن قياسات طبية وبدنية متضمنة رسم قلب بالمجهود واختبارات أخرى.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من:

حراسة المرمى : محمد على - محمد عصام الطيار - عبدالرحمن حميد.

الدائرة : وسام نوار - إبراهيم المصرى - خالد وليد - أحمد عادل .

الظهير الأيمن : أحمد الأحمر - محسن رمضان - مصطفى بشير.

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الظهير الأيسر : يحيى الدرع - حسن وليد - عبد الرحمن فيصل - عمر ياسين.

الجناح الأيمن : أكرم يسرى - عمر سامى.

الجناح الأيسر : عمر الوكيل - أحمد مؤمن.

صانع اللعب : أحمد خيرى - إسلام حسن - سيف الدرع.

بالإضافة الي اللاعبين المحترفين في حالة عودتهم في الفترات الدولية وهم : يحيي خالد - محمد ممدوح - كريم هنداوي - علي زين - محمد سند - أحمد هشام.