شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: قرار عودة الحياة الكروية "شجاعة وطنية" لكل المؤسسات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، سعادته الشديدة بعودة الحياة الكروية فى مصر بداية من غد بعودة بطولة الدورى للانطلاق بعد تجميد شهور طويلة بسبب جائحة كورونا، وقال صبحى فى مداخلة هاتفية مع برنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت، "مبسوط جداً بعودة النشاط الكروى فى مصر، لم نختر الحل الأسهل لمنع الحياة فى مصر، لأن الرياضة فى مصر بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص هى ترمومتر يعبر عن المجتمعات، دورنا وخدنا كل الآراء وقررنا بشجاعة وطنية تحسب كل المؤسسات الرياضية استكمال المنافسات الرياضية".

وأضاف وزير الشباب والرياضة :"أعداد الإصابات بكورونا فى مصر تقل للغاية، ولكن يجب عدم التهاون والتعامل بحذر مثلما ناشدتنا إدارة لجنة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء".

وعن مد عمل اللجنة الخماسية قال أشرف صبحى، "الصالح العام هو من يحركنا، ونلتزم دائماً بالقانون، كورونا عطلت بعض الخطط ولكن كانت هناك استجابة من الاتحاد الدولى الفيفا ونشكره على ذلك، ونتواصل بشكل دائم مع اللجنة الاوليمبية ويحكمنا القانون المصرى بكل مفرداته ".

وتابع وزير الرياضة، "اللجنة الخماسية لابد أن تفكر فى ماذا بعد، وتحدد خارطة طريقها والجمعية العمومية وقوامها، اللائحة يتم دراستها بين اللجنة الخماسية والفيفا تمهيداً لطرحها للجنة العمومية للموافقة عليها ونحن نترقب الأمر بما يتلاءم مع الصالح العام المصرى، كل الظروف محتملة بالتوافق مع الاتحاد الدولى الذى وقف مع مصر فى مراحلها الانتقالية ونحن نحترم كل من يحترم مصر".

وعن استعدادات استضافة مونديال اليد 2021 قال وزير الشباب والرياضة، "حددنا 5 سبتمبر موعداً لإجراء قرعة مونديال اليد، وانتهينا من إنجاز 98 % من العاصمة الادارية الذى يحتوى على 34 ألف كرسى وسيكون جاهزاً لاستقبال منافسات كأس العالم بمصر، ويكون بعد ذلك بمثابة إرث رياضى يضيف الكثير للمنشات الرياضية بمصر".

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من ناحية أخرى، وجه أشرف صبحى تهنئة للطلاب الناجحين فى الثانوية العامة متمنياً لهم حياة جامعية سعيدة قائلا، "أنتظركم فى الجامعات بأنشطة رياضية كبيرة للغاية".

وتلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم يفيد بالمد لهم 4 شهور، وتمنى وزير الشباب والرياضة التوفيق لأعضاء اللجنة الخماسية فى القيام بمهام وطلبات الاتحاد الدولي، وإجراء الانتخابات فى موعدها.