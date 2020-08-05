محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -مراسل الخليج 365:
يختتم الفريق الأول بنادي الزمالك، تدريباته صباح اليوم الأربعاء، بمعسكر برج العرب استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي بدوري we المصري.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مساء غد الخميس ضمن منافسات الجولة الـ14 المؤجلة.
وشارك في مران اليوم الذي استمر لمدة ساعة جميع اللاعبين عدا يوسف أوباما الذي يعاني من إصابة عضلية.
ومن المنتظر أن يخضع أوباما للأشعة لتحديد حجم إصابته.
من جانبه، قرر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأبيض، عقد محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين بالفيديو مساء اليوم بعد تناول العشاء، لوضع الرتوش الأخيرة وإعطاء التعليمات الفنية.
في الوقت ذاته، قرر المدرب الفرنسي تأجيل إعلان قائمة الفريق لمباراة المصري إلى الغد.
ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد المصري في المرتبة العاشرة برصيد 20 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا للمصري.. وأوباما يخضع لأشعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.