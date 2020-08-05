الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا للمصري.. وأوباما يخضع لأشعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -مراسل الخليج 365:

يختتم الفريق الأول بنادي الزمالك، تدريباته صباح اليوم الأربعاء، بمعسكر برج العرب استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي بدوري we المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مساء غد الخميس ضمن منافسات الجولة الـ14 المؤجلة.

وشارك في مران اليوم الذي استمر لمدة ساعة جميع اللاعبين عدا يوسف أوباما الذي يعاني من إصابة عضلية.

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ومن المنتظر أن يخضع أوباما للأشعة لتحديد حجم إصابته.

من جانبه، قرر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأبيض، عقد محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين بالفيديو مساء اليوم بعد تناول العشاء، لوضع الرتوش الأخيرة وإعطاء التعليمات الفنية.

في الوقت ذاته، قرر المدرب الفرنسي تأجيل إعلان قائمة الفريق لمباراة المصري إلى الغد.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد المصري في المرتبة العاشرة برصيد 20 نقطة.